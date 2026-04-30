Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Slagharen verlengt samenwerking met entertainmentpartner tot en met 2028

FOTO'S Attractie- en Vakantiepark Slagharen blijft de komende jaren samenwerken met entertainmentbedrijf Aniba Entertainment. De twee partijen hebben hun overeenkomst verlengd tot en met 2028. Dat wordt vandaag bekendgemaakt.

Slagharen en Aniba werken al samen sinds 2018. Het bedrijf is betrokken bij het bedenken, regisseren en uitvoeren van shows en andere vormen van entertainment in het park. Daarbij gaat het onder meer om ontmoetingen met mascottes Randy en Rosie en optredens van de Red Bandits, maar ook om speciale programma's tijdens evenementen als Halloween.

De nieuwe overeenkomst heeft een looptijd van drie jaar. Aniba levert niet alleen acteurs en entertainers, maar werkt ook mee aan de ontwikkeling van nieuwe concepten en shows. Dat geldt ook voor de avondactiviteiten voor verblijfsgasten.



Fijne samenwerking

Algemeen directeur Sander de Haas noemt entertainment een belangrijk onderdeel van het park. "Entertainment brengt ons park tot leven", zegt hij. "Door de fijne samenwerking met Aniba Entertainment weten we zeker dat onze gasten ook de komende jaren kunnen rekenen op die unieke, gastvrije sfeer waar Slagharen om bekendstaat."



"Ook bij Aniba wordt de verlenging positief ontvangen. Directrice Marjolein van der Stolpe noemt shows en entertainment "één van de meest directe manieren om de gast persoonlijk te bereiken en te raken". "Elke dag brengt daarin iets unieks met zich mee.
















