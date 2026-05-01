DierenPark Amersfoort verrast Gerard Joling: pasgeboren gier vernoemd naar zanger

VIDEO Gerard Joling heeft een bijzonder cadeau gehad ter gelegenheid van zijn 66e verjaardag. De bekende volkszanger werd deze week verrast door DierenPark Amersfoort, waar onlangs een jong giertje uit het ei kroop. Medewerkers van de dierentuin moesten meteen aan Joling denken, vanwege zijn gevleugelde uitspraak "Het is toch om te gieren".

"Dan is de link al snel gemaakt", vertelde een woordvoerder van de dierentuin in radioprogramma Somertijd op 100% NL, waar de zanger te gast was. "We noemen jonge gier naar Gerard. Dus die gaat vanaf nu door het leven als Geertje." De BN'er vindt het enig.

"Nou, dat is toch om te gieren!", reageerde hij vanzelfsprekend. "Geweldig! Wat leuk man! Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik kom zeker op kraamvisite, vind ik echt hartstikke leuk." Joling kreeg in de uitzending een foto van het dier in zijn handen gedrukt. "Hij lijkt ook nog op me. Een beetje die veertjes zo en die ouwe nek. Ik vind het enig, ik vind het zeer origineel."



Lovend

Het ludieke cadeau kwam ook ter sprake in SBS-talkshow Vandaag Inside, waar Joling dinsdagavond aan de bar zat. "Normaal als je bijna doodgaat dan krijg je een naambordje, maar naar mij is er een gier vernoemd. Nou, dat is toch superleuk, of niet?" Presentator Wilfred Genee sprak zich vervolgens lovend uit over het park, waar hij met zijn kinderen geweest is. "Echt prachtig om te zien."