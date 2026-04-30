Disneyland Paris ruimt plein bij het kasteel op: jubileumdecoraties na vier jaar weg

FOTO'S Disneyland Paris heeft een grote opruiming gehouden op het plein bij het kasteel van Doornroosje. Central Plaza is eindelijk ontdaan van kleurrijke jubileumdecoraties uit 2022. De zogeheten Gardens of Wonder, aangelegd ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van het Disney-resort, zijn na vier jaar allemaal verdwenen.

Op de plek van de kunstwerken zijn nu grasmatten, bloemenperkjes en heggen zichtbaar. De thematuinen werden in het voorjaar van 2022 gepresenteerd rond Central Plaza, tussen Main Street U.S.A. en het kasteel. Het project bestond uit tien tuinen met in totaal dertig abstracte sculpturen met bewegende elementen, bedoeld als gestileerde weergaven van Disney- en Pixar-personages.

De toevoeging was destijds aangekondigd als onderdeel van het jubileumjaar. Bezoekers troffen de installaties vervolgens meerdere jaren aan op het plein. Nu zijn alle elementen alsnog verwijderd, al verdwijnen ze niet volledig uit het resort. Op een ontwerp voor een vernieuwde winkel in Disney Village doken de kinetische kunstwerken onlangs op.




















