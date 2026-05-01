Video: eerste uitgebreide blik op nieuwe Efteling-attractie Hooghmoed

VIDEO Benieuwd naar de nieuwe attractie Hooghmoed in de Efteling? Een video brengt de familieattractie uitgebreid in beeld, inclusief de omgeving én onride-beelden van de rit. Pal naast achtbaan Baron 1898 verrezen de afgelopen maanden drie vrijevaltorens van 12 meter hoog. Ze bieden een vrijevalervaring voor waaghalzen die nog niet in de Baron durven of mogen.

Voor het thema werd teruggegrepen op het achtergrondverhaal van de Baron. In plaats van een goudmijn is hier sprake van een goudsmelterij, waarvan de schoorsteen geveegd moet worden. Bezoekers vervullen de rol van schoorsteenveger. Ze stappen in één van de drie liften om bij de schoorsteen te komen, maar het apparaat wordt gesaboteerd door de Witte Wieven.

Dat gaat gepaard met mist en geluidseffecten. De gondels hebben alle drie een eigen ritprogramma, met een gezamenlijke finaleval van 6 meter. "Wie niet luisteren wil, moet voelen", is dan te horen. Blikvanger is een schoorsteen van 14,5 meter hoog, waar een animatronic uit omhoog komt.



Anderhalve minuut

Elke toren heeft tien zitplaatsen, een ritje duurt ongeveer anderhalve minuut. Dat resulteert in een theoretische capaciteit van zeshonderd personen per uur. De torens zijn toegankelijk voor personen met een lengte van minimaal 90 centimeter.



"Door de toevoeging van Hooghmoed aan het gebied rondom Baron 1898 brengen we onze visie verder tot leven: het ontwikkelen van gebieden waarin je als gast echt even in een andere wereld stapt", zegt algemeen directeur Fons Jurgens over het 4 miljoen euro kostende project. "Hooghmoed draagt tevens bij aan een breder attractieaanbod voor kleinere waaghalzen in dit gebied in de Efteling."