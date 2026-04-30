Efteling

Efteling houdt souvenirwinkels dicht vanwege pinstoring

De souvenirwinkels van de Efteling zijn woensdagochtend een tijdje gesloten geweest vanwege een pinstoring. Door een technisch probleem bleek het vaak niet mogelijk om met een bankpas of smartphone te betalen. De complicaties ontstonden al vóór openingstijd.

Uit voorzorg werd besloten om de winkels Efteldingen en Arcadeau dicht te houden. "Er was sprake van een storing waarbij het netwerk soms wegviel", legt een woordvoerder uit. "Hierdoor konden niet alle pinautomaten gebruikt worden."

Het zorgde vooral voor uitdagingen bij de retaillocaties. Er zijn ook verhalen bekend van bezoekers die gevraagd werden om naar een geldautomaat te gaan zodat ze konden afrekenen in een restaurant. Rond 12.00 uur was het probleem volledig opgelost.



Schatkist

De Efteling beschikt over één plek om contant geld te pinnen: de grote Schatkist op de Pardoes Promenade, tegenover Polles Keuken. Op sommige plekken kan alleen met pin betaald worden, zoals enkele horecakramen.



