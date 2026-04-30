Dolfinarium

Eerste beelden van nieuwe indoor speeltuin Dolfinarium: onderwaterstad met glijbanen en foampit

Vandaag, 10.23 uur

FOTO'S Het Dolfinarium in Harderwijk heeft voor het eerst beelden gedeeld van de nieuwe indoor speeltuin Atlantis. Op concept-arts is te zien hoe het overdekte speelparadijs eruit moet komen te zien. De opening staat gepland voor juli 2026.

Atlantis krijgt een oppervlakte van circa 1250 vierkante meter en een speelhoogte tot 7,4 meter. Bezoekers kunnen straks op meerdere niveaus klimmen en klauteren in een decor dat is vormgegeven als een verzonken onderwaterstad.

De eerste ontwerpen tonen onder meer glijbanen, een uitgebreide klimroute en een zogeheten foampit: een bak gevuld met zachte schuimblokken waarin kinderen kunnen landen. Een grote trechterglijbaan valt ook op. Verder komen er interactieve speelelementen die reageren op beweging.

Verborgen doorgangen
Het park spreekt over een omgeving met verborgen doorgangen en speelelementen die moeten uitnodigen tot ontdekking. Daarmee wil men een "echte belevingswereld" neerzetten in plaats van een traditionele speeltuin. De bouw is inmiddels in volle gang.











