Drievliet roept bezoekers op om niet meer te komen: file op de A4

Het is vandaag zo druk in Drievliet dat het pretpark oproept om niet meer langs te komen. Net als gisteren is het Haagse attractiepark volledig uitverkocht: er zijn geen tickets meer verkrijgbaar. Dat gaat gepaard met een file van bezoekers op de A4.

Om teleurstellingen te voorkomen, valt op de officiële website van het familiepark nu te lezen dat geïnteresseerden hun dagje uit beter uit kunnen stellen. "Het is vandaag erg druk in het park", luidt de boodschap. "Zonder reservering raden we aan om een andere dag te komen!"

Gisteren werd de ticketverkoop ook al stopgezet. Volgens een woordvoerder is de toestroom te danken aan het goede weer in de meivakantie en de nieuwe attractie StoomCycloon, die onlangs openging. De aankomende weken is het park op meer dagen uitverkocht, maar dat heeft te maken met schoolreisjes.