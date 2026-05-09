Puy du Fou España

Dierenkerkhof in Spaans pretpark? Puy du Fou beschuldigd van dumpen van kadavers

Er is ophef ontstaan rond het Spaanse themapark Puy du Fou España. Het park, bekend om grote historische shows met dieren, wordt beschuldigd van het illegaal begraven van overleden dieren op het terrein. De directie heeft inmiddels een intern onderzoek aangekondigd.

De zaak kwam aan het rollen na publicaties van Spaanse media, waarin voormalige medewerkers spreken over een dierenkerkhof binnen het park. Daar zouden jarenlang dode ganzen, schapen, geiten, konijnen en andere kadavers zijn gedumpt, op aanwijzing van het management. Dat is in strijd met de Spaanse regels voor het afvoeren van dierlijke resten.

Milieuorganisatie Ecologistas en Acción eist een diepgaand onderzoek. De actiegroep spreekt over mogelijke milieudelicten, dierenmishandeling en een illegale stortplaats. Ook zou sprake kunnen zijn van risico's voor de volksgezondheid en de verspreiding van ziektes naar omliggende veehouderijen.



Volledige bereidheid

In een verklaring laat Puy du Fou España weten dat er een intern onderzoek is gestart "naar aanleiding van informatie over mogelijke onregelmatigheden op het gebied van dierenwelzijn". Het park zegt ook al contact te hebben opgenomen met de bevoegde autoriteiten en spreekt van "volledige bereidheid om mee te werken".



Ecologistas en Acción noemt de aantijgingen ernstig. De organisatie stelt dat mogelijk jarenlang een "enorme hoeveelheid dode dieren" buiten de officiële procedures om werd afgevoerd. Volgens de actiegroep wijst alles op een structurele werkwijze binnen het park.



Overheid

De milieuclub roept de regionale overheid van Castilië-La Mancha en het Openbaar Ministerie op om de vermeende begraafplaats direct af te sluiten en onderzoek te doen naar de bijbehorende administratie. Puy du Fou España opende in 2019 als zusterpark van Puy du Fou in Frankrijk. Er komen zo'n 1,7 miljoen bezoekers per jaar. Ook liggen er plannen klaar voor meerdere hotels.



