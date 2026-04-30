Lekkage in het chique Efteling Grand Hotel is weer terug

FOTO'S De hardnekkige lekkage in het Efteling Grand Hotel leek verholpen te zijn, maar niets is minder waar. Sinds de opening in augustus vorig jaar was er regelmatig sprake van druppelend water in de Arcade, de doorgang met restaurant Brasserie 7 en souvenirwinkel Arcadeau. Eind vorig jaar was de oorzaak nog niet duidelijk.

"We kunnen pas op onderzoek gaan als het hotel niet meer zo vol zit als de afgelopen weken", zei de voorlichter destijds. Hij benadrukte dat het ging om leidingwater, dat alleen tevoorschijn komt als het hotel zo goed als vol zit. De afgelopen maanden bleef het droog in de Arcade. Daardoor leek het probleem verleden tijd.

Nu ligt er toch weer een plas water op de grond. Waar voorheen dranghekken gebruikt werden om de natte plek af te schermen, zijn nu afzetpalen met koordjes neergezet. De locatie van de lekkage is hetzelfde als voorheen: pal voor de deur van Brasserie 7.



Besparen

Het Efteling Grand Hotel is gerealiseerd met prefabonderdelen die elders werden geproduceerd en later op de bouwplaats in elkaar zijn gezet. Daarmee hoopte men geld te besparen. Het verantwoordelijke bouwbedrijf Byldis kwam tijdens de bouw in financiële problemen en ging uiteindelijk failliet.







