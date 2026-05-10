Tropical Islands Resort

Wereldrecord in tropisch zwemparadijs: slackliners lopen 230 meter boven regenwoud

Vandaag, 11.41 uurBeeld: Daniel Neumann

VIDEO In het gigantische waterpark Tropical Islands, gevestigd in een voormalige zeppelinhangar nabij de Duitse hoofdstad Berlijn, is zaterdag een wereldrecord gevestigd. Een team van professionele slackliners liep daar over de langste indoor highline ter wereld: een gespannen lijn van 230 meter lang, op ongeveer 50 meter hoogte.

Die bevond zich boven het overdekte regenwoud van het vakantieoord. De recordpoging vond plaats in samenwerking met Slackline Berlin en Slackline Brandenburg. Ook de International Slackline Association was erbij betrokken. Tropical Islands presenteerde het initiatief als een officiële wereldrecordpoging.

Op eerdere promotievideo's was te zien hoe slackline-professional Tom Rüppel zich voorbereidde op de tocht door de enorme hal. Hij vertelde daarin onder meer over hoogtevrees en de spanning van een optreden voor publiek. Bezoekers konden de actie tussen 10.00 en 16.00 uur live volgen. Uiteindelijk wisten drie deelnemers de oversteek succesvol af te leggen.



