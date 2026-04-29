Walibi Holland

Gigantische natuurbrand dichtbij Walibi: pretpark blijft open

Een grote natuurbrand op de Veluwe is vanmiddag duidelijk zichtbaar vanuit Walibi Holland. Bezoekers van het pretpark in Biddinghuizen zien in de verte dichte rookwolken opstijgen. De brand woedt op een militair oefenterrein bij 't Harde, niet ver van Walibi.

Het vuur brak rond het middaguur uit en breidt zich snel uit. De natuurbrand is voor Nederlandse begrippen uitzonderlijk groot. Ongeveer tweehonderd brandweerlieden zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Ook worden helikopters gebruikt om water te droppen.

De rook trekt door de harde wind over grote delen van het land en is tot ver buiten de provincie te zien en te ruiken. Er zijn meldingen van rookoverlast in onder meer Amsterdam. Vanwege de rook zijn wegen afgesloten, waaronder een deel van de A28. Ook zijn NL-Alerts verstuurd met het advies om uit de rook te blijven.



Onder controle

Walibi Holland heeft medewerkers laten weten dat er geen reden is tot paniek. "De situatie is onder controle", staat in een interne memo. "De normale operatie gaat voor nu gewoon door." Er zijn vandaag ongeveer vijfduizend bezoekers in het park.



