Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Ouwehands Dierenpark Rhenen

Zeeleeuwenshow in Ouwehands Dierenpark volgende maand voor het laatst te zien

Vandaag, 15.27 uurBeeld: THE E MOVIES

Ouwehands Dierenpark stopt komende maand met de bekende zeeleeuwenvoorstelling. Nu kunnen bezoekers van de dierentuin nog kijken naar de productie Koester in zeeleeuwentheater Blue Lagoon. De locatie krijgt binnenkort een andere invulling. Op zondag 17 mei is de show voor de laatste keer te zien.

Dat heeft het park zojuist bekendgemaakt. Dat Ouwehands Dierenpark plannen had om op termijn te stoppen met de voorstelling, was al een tijdje bekend. Inmiddels is er een einddatum. "Met deze ontwikkeling zet het dierenpark een volgende stap in de doorontwikkeling van het park", staat in een verklaring.

Het park benadrukt dat de huidige show "door de jaren heen een bijzondere plek heeft gekregen in het hart van gasten en medewerkers". Toch is de tijd rijp om afscheid te nemen, denkt het management. Blue Lagoon wordt getransformeerd tot een nieuwe beleving rond Californische zeeleeuwen, zonder showelement.

Eigentijdse manier
"De manier waarop gasten de zeeleeuwen ervaren en hun leefwereld ontdekken, verandert", klinkt het. Het doel is om gasten "op een eigentijdse manier te verrassen". Over de exacte invulling zijn nog geen details bekend.

"Bij veranderingen wordt gekeken naar hoe beleving, educatie en diergerichte inzichten samenkomen", vult men aan. Voorlopig verblijven de zes zeeleeuwen van Ouwehands nog in het Blue Lagoon-theater.

Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be