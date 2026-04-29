Zeeleeuwenshow in Ouwehands Dierenpark volgende maand voor het laatst te zien

Ouwehands Dierenpark stopt komende maand met de bekende zeeleeuwenvoorstelling. Nu kunnen bezoekers van de dierentuin nog kijken naar de productie Koester in zeeleeuwentheater Blue Lagoon. De locatie krijgt binnenkort een andere invulling. Op zondag 17 mei is de show voor de laatste keer te zien.

Dat heeft het park zojuist bekendgemaakt. Dat Ouwehands Dierenpark plannen had om op termijn te stoppen met de voorstelling, was al een tijdje bekend. Inmiddels is er een einddatum. "Met deze ontwikkeling zet het dierenpark een volgende stap in de doorontwikkeling van het park", staat in een verklaring.

Het park benadrukt dat de huidige show "door de jaren heen een bijzondere plek heeft gekregen in het hart van gasten en medewerkers". Toch is de tijd rijp om afscheid te nemen, denkt het management. Blue Lagoon wordt getransformeerd tot een nieuwe beleving rond Californische zeeleeuwen, zonder showelement.



Eigentijdse manier

"De manier waarop gasten de zeeleeuwen ervaren en hun leefwereld ontdekken, verandert", klinkt het. Het doel is om gasten "op een eigentijdse manier te verrassen". Over de exacte invulling zijn nog geen details bekend.



"Bij veranderingen wordt gekeken naar hoe beleving, educatie en diergerichte inzichten samenkomen", vult men aan. Voorlopig verblijven de zes zeeleeuwen van Ouwehands nog in het Blue Lagoon-theater.