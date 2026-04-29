Toverland onthult meer over programma van 25 uur durend ToverFestival

In Toverland vindt eind juni een bizar evenement plaats, waarbij het attractiepark 33 uur achter elkaar geopend blijft. Speciaal voor fans komt er een 25 uur durend ToverFestival, waarover nu meer details bekend worden gemaakt. Zo krijgt tovenaar Merlijn zijn eigen activiteit en wordt gezorgd voor speciale vaartochten in Merlin's Quest.

Bezoekers zijn welkom van zaterdag 27 juni om 09.00 uur tot zondag 28 juni om 18.00 uur. Het festival duurt van 09.00 uur op zaterdag tot 10.00 uur op zondag. Toverland gaat werken met vijf themablokken van vijf uur. Over het laatste blok - De Magie Ontwaakt - komt nu meer info naar buiten.

Eerder werd al duidelijk dat vroege vogels tussen 05.00 en 10.00 uur ochtendgymnastiek kunnen doen met mascotte Toos Toverhoed. In hetzelfde tijdvak verzorgt tovenaar Merlijn een heuse Sunrise-ceremonie. Ook komt er rustgevende yoga met één van de bewoners van entreegebied Port Laguna: Maroussia Magistralis.



Ontbijt Drijfthrough

Verder wordt vaartocht Merlin's Quest 's ochtends vroeg ingezet voor een bijzondere Ontbijt Drijfthrough. Toverland sluit het festival zondagochtend feestelijk af in Port Laguna. De komende weken gaat het park meer programma-onderdelen onthullen. Vandaag begon Toverland met inventariseren wie er wil langskomen.



Abonnementhouders kunnen zich voor één of meerdere tijdvakken registreren via de online Magic Member Portal. Daarnaast is er een aanmeldformulier in het leven geroepen voor zogeheten Toverchallengers die gaan proberen om het 25 uur lang vol te houden, beschikbaar via toverland.com/toverchallenger. Wie zich aanmeldt, wordt per mail op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen.