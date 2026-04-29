Movie Park deelt details over nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber: opening half mei

FOTO'S Movie Park Germany heeft nieuwe details bekendgemaakt over de attractie Journey to the Forbidden Chamber. De nieuwe beleving opent half mei, als vervanger van de voormalige attractie The Lost Temple, direct bij de hoofdingang van het Duitse pretpark. Daar is ook een nieuwe blikvanger verschenen: een 5 meter hoge en 5 meter brede Paramount-boog.

De attractie draait om een fictieve filmproductie met dezelfde naam. Bezoekers nemen deel aan een open casting in Studio 16, waar ze worden ingezet als figuranten. Regisseur en scenarioschrijfster Emma Hoffman selecteert kandidaten om het reeds gecaste duo Astrid Schneider en Banner Jenkins te ondersteunen in een avonturenfilm.

De route voert langs verschillende filmsets, van een archeologische opgraving tot de zogeheten Spirit Chamber. Bezoekers krijgen een kijkje achter de schermen van een filmset en wandelen van scène naar scène. In de slotscène belanden ze diep in een tempel, waar "de mystieke sferen die deze heilige plek bewaken" tot leven komen.



Stenen krijgers

Dat mondt uit in een confrontatie met stenen krijgers, waarbij bezoekers onderdeel zijn van een speciaal geproduceerde film van ongeveer tweeënhalve minuut. Het oude ritsysteem - een immersive tunnel van de Britse firma Simworx - bleef intact. Wel wordt de nieuwe versie aangeboden zonder 3D-bril. Dat moet zorgen voor "een comfortabelere en toegankelijkere belevenis".



Voor de attractie werd een apart castingproces georganiseerd met Duitstalige acteurs in Los Angeles. De filmopnames en videosegmenten zijn gemaakt in een originele studio van Paramount. Daarbij is gebruikgemaakt van CGI als belangrijk onderdeel van de visuele effecten.



Lasers

De ervaring begint al vóór de hoofdshow, met een voorshow in een grote tempel voorzien van lasers, vuur en videomapping. Na afloop komen bezoekers terecht in een aparte Paramount Showroom met een kleine bioscoopruimte met filmtrailers, kostuums en verschillende fotopunten. Ook staat er een originele studiowagen die in Los Angeles wordt gebruikt om filmcrews te vervoeren.







De herontwikkeling van de circa 2500 vierkante meter grote attractie nam meer dan anderhalf jaar in beslag. Het concept en verhaal zijn ontwikkeld door het creatieve team van Paramount in de Verenigde Staten, waarna Movie Park ermee aan de slag ging. Binnen het bestaande gebouw zijn looproutes gewijzigd en is het oppervlak vergroot om de capaciteit te verhogen.



Veiligheidsinstructies

Bij de realisatie waren meerdere bedrijven betrokken. P&P Projects uit Nederland verzorgde de decors, goed voor duizenden arbeidsuren, honderden liters verf en tienduizenden kilo's materiaal. Bentin Projects leverde techniek en effecten. Voor de projecties wordt gebruikgemaakt van technologie van Panasonic, terwijl IMAmotion verantwoordelijk is voor de voorshow en de veiligheidsinstructies met acteur Roland Wolf.



Volgens algemeen directeur Thorsten Backhaus sluit de toevoeging van een filmstudio aan bij de koers van het park. "De Paramount Pictures Studios staan symbool voor spectaculaire filmopnames en talloze grote producties. Ze zijn een icoon van Hollywood zelf en passen daarmee perfect bij de identiteit van Movie Park."



Bijzonder trots

Het moet zorgen voor "een realistische filmstudio-beleving op locatie" en "een unieke multimedia-ervaring", aldus de directeur. "Naast onze bestaande attracties met bekende film- en serielicenties zijn we er bijzonder trots op om nu een van de beroemdste filmstudio's ter wereld in het park te integreren."







