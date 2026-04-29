Binnenkijken in nieuw restaurant Disneyland Paris: Nederlandse imagineer geeft rondleiding

VIDEO Een Nederlandse Disney-imagineer geeft in een nieuwe video een uitgebreide rondleiding door The Regal View Restaurant & Lounge in Disneyland Paris. Het restaurant ligt in het nieuwe parkdeel Adventure Way, onderdeel van Disney Adventure World. In een YouTube-special van bijna acht minuten laat Bowie Faas details van het exterieur en interieur zien.

Voor de gevel werden verschillende bouwstijlen gecombineerd, legt hij uit. Daarbij noemt Faas invloeden uit de mediterrane bouwkunst, Victoriaanse elementen en vooral art nouveau, zichtbaar in de ornamenten. Bij de entree valt een handgemaakte metalen luifel op, met daaronder glas-in-lood uit Duitsland.

In de ontvangsthal hangt een document dat het restaurant omschrijft als een plek waar Disney-prinsessen samenkomen. Een opvallend detail is een serie van negen borden, ontworpen in samenwerking met Walt Disney Animation Studios en geproduceerd door het Nederlandse Royal Delft. Elk bord verwijst naar een andere prinses.



Sleeping Beauty

Via een gang met portretten van prinsessen komen bezoekers in de lounge, waar cocktails verkrijgbaar zijn die geïnspireerd zijn op de personages. In het ontwerp werden meerdere knipogen verwerkt naar klassieke Disney-achtergronden en -figuren. Zo zijn er kunstwerken en patronen gebaseerd op werk van tekenaar Eyvind Earle, bekend van de film Sleeping Beauty.



Alle meubels en decorstukken zijn speciaal voor deze locatie ontwikkeld. Muurschilderingen werden met de hand gemaakt. De naam van het restaurant verwijst naar het uitzicht: door grote ramen kijken gasten uit op het koninkrijk Arendelle, het decor van de Frozen-films. Volgens Faas is het één van de weinige restaurants in het park met zo'n zichtlijn.