Efteling

Video: Efteling-medewerker legt attractie stil om babyeendje te redden

Vandaag, 17.03 uurBeeld: Sarah Schurink

VIDEO De Efteling heeft een attractie even stilgelegd vanwege een avontuurlijk babyeendje. Bezoekers moesten dinsdag wat langer geduld hebben voordat ze een vaartochtje konden maken bij De Zes Zwanen in het Sprookjesbos. Een jonge eend was onder de grote kunstrots in de vijver gedoken.

Het onderdeel wordt gebruikt om het mechanisme van het ritsysteem te verbergen. De Zes Zwanen bestaat uit een watercarrousel van de Duitse fabrikant Metallbau Emmeln. Bezoekers stappen in één van de zes bootjes in de vorm van de zwanen uit het verhaal, die met horizontale stangen verbonden zijn aan een as met aandrijving in het midden van de vijver.

Daar staat de neprots bovenop. Toen er dinsdag een babyeendje onder het decorstuk was gedoken, besloot het personeel in te grijpen. Dat meldt Sarah Schurink op Facebook. Ze publiceerde een filmpje waarin te zien is hoe de werknemer in een waadpak de waterpartij betreedt, om vervolgens de rots open te maken en naar binnen te stappen.

Veilig weggehaald
Even later wordt de eend in kwestie uit de rots gegooid, in het water. Het dier zwom vervolgens al piepend verder. "Inmiddels is het eendje veilig weggehaald en vaart de attractie weer zoals vanouds", vult Schurink aan.



Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be