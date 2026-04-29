DierenPark Amersfoort

Even schrikken: grote boom valt plotseling om in DierenPark Amersfoort

Bezoekers van DierenPark Amersfoort zijn dinsdag opgeschrikt door een omvallende boom. Ooggetuigen beschrijven hoe plotseling een luid gekraak te horen was, gevolgd door een harde dreun. Een volledige boom kwam neer op een wandelpad. Daarbij raakte niemand gewond.

Volgens een aanwezige gebeurde het incident zonder dat er sprake was van harde wind. Een andere bezoeker belde het noodnummer van de dierentuin, waarna medewerkers de boom in stukken zaagden. Een woordvoerster van het park bevestigt dat er een berk is bezweken.

"Gelukkig is er niemand gewond geraakt en zijn er geen beschadigingen aan het gebied", laat ze aan Looopings weten. "We begrijpen heel goed dat bezoekers die dit hebben zien gebeuren, zijn geschrokken." De boom leek eerder in goede conditie.



Jaarlijks gecontroleerd

"De berk leek gezond en had een mooi bladerdek. Er was geen reden om aan te nemen dat de boom in slechte staat verkeerde." In het park worden bomen jaarlijks gecontroleerd via een zogeheten VTA-keuring, een methode om de gezondheid van bomen visueel te beoordelen.



De vermoedelijke oorzaak is een onzichtbare schimmel die de stabiliteit van de berk heeft aangetast, denkt de voorlichtster. Die komt alleen bij loofbomen voor. "De sparrenbomen rondom deze berk lopen daarom geen gevaar. We zullen de omliggende bomen voor de zekerheid extra goed monitoren."