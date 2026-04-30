Drouwenerzand grijpt terug naar oud logo voor nieuwe souvenirs

FOTO'S Het Drentse pretpark Drouwenerzand komt met een souvenircollectie met een opvallende knipoog. Op enkele nieuwe items maakt het oude logo van het attractiepark een comeback, als een knipoog naar het verleden. De retrolijn bestaat uit een pin, een magneet en een T-shirt.

Kenners zullen het ontwerp direct herkennen: het nostalgische beeldmerk toont mascotte Danny de den met een stok in zijn hand, met daaronder de naam van het park in een speels lettertype. Een pin kost 6,95 euro, een magneet 7,95 euro en een T-shirt 29,95 euro.

De producten zijn nu verkrijgbaar in het park. Voor de collectie werkt Drouwenerzand samen met merchandisepartner Pretparkwinkel.nl. Eerder ontwikkelden beide partijen al een nostalgische lijn voor zusterpark de Waarbeek in Hengelo. Die bleek een succes.



Jaren tien

Overigens introduceerden beide parken dit jaar een volledig nieuw logo. Voor de souvenirs koos men bewust voor een klassieke variant. Het gaat daarbij niet om het vorige logo, maar om een versie die nóg ouder is, afkomstig uit de jaren tien van deze eeuw.























