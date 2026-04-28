Stroomstoring in Disneyland Paris: plotseling bijna alle attracties dicht in Disney Adventure World

FOTO'S Disneyland Paris heeft bezoekers vanmiddag even moeten teleurstellen. Door een stroomstoring vielen plotseling bijna alle attracties in Disney Adventure World stil. Nagenoeg alle bezienswaardigheden in het park werden rond 15.30 uur noodgedwongen gesloten. Ook shows gingen niet door.

De stroomuitval had gevolgen voor Frozen Ever After, The Twilight Zone Tower of Terror, Avengers Assemble: Flight Force, Ratatouille: L'Aventure Totalement Toquée de Rémy, Rapoince Tangled Spin, RC Racer, Les Tapis Volants - Flying Carpets Over Agrabah, Slinky Dog Zigzag Spin, Toy Soldiers Parachute Drop, Cars Road Trip en Crush's Coaster.

Alleen bij Spider-Man W.E.B. Adventure en Cars Quatre Roues Rallye was geen sprake van een sluiting. Het zorgde voor overbevolkte paden en pleinen, aangezien bezoekers even nagenoeg nergens terecht konden. Nadat het probleem verholpen werd, duurde het even voordat alle attracties opnieuw opgestart waren.



Uitzondering

Rond 17.15 uur waren alle rides weer operationeel, met uitzondering van Frozen Ever After en Avengers Assemble: Flight Force. Inmiddels draaien die ook weer. Disney Adventure World is het tweede park van het Disney-resort, dat tot eind vorige maand nog Walt Disney Studios Park heette. De poorten zijn vandaag open tot 22.30 uur.































