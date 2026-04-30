Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Efteling

Heeft Pardoes een heftige nacht gehad? Tiktokkers grappen over kapotte Efteling-animatronic

Vandaag, 17.18 uurBeeld: @wolfjelizzy, @nora.binnendijk, @onceuponaco

VIDEO Efteling-mascotte Pardoes heeft deze week geen beste indruk gemaakt. De animatronic van de toverende nar kampt met een regelmatig terugkerend defect: zijn oogleden blijven vaak hangen, waardoor hij doodvermoeid of stoned overkomt. Hoe langer het mankement duurt, hoe meer komische video's erover online verschijnen.

Deze week was het opnieuw raak. De Pardoes-animatronic bevindt zich in de Vestibule, de voorshow van Symbolica. Daar verschijnt hij bovenaan de trap waar de strenge lakei O.J. Punctuel de menigte toespreekt. Als het goed is, kijkt de mascotte daar vrolijk en helder uit zijn ogen.

Bij een storing hangt hij echter op apegapen. "Zware koningsnacht gehad", concludeert een lollige tiktokker. Een andere videomaker zette muziek van Snoop Dogg onder de beelden, om te suggereren dat Pardoes behoorlijk onder invloed van verdovende middelen was. De haperende robot werd gefabriceerd door de Amerikaanse firma Garner Holt.



Meer Efteling
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be