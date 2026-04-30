Efteling

Heeft Pardoes een heftige nacht gehad? Tiktokkers grappen over kapotte Efteling-animatronic

VIDEO Efteling-mascotte Pardoes heeft deze week geen beste indruk gemaakt. De animatronic van de toverende nar kampt met een regelmatig terugkerend defect: zijn oogleden blijven vaak hangen, waardoor hij doodvermoeid of stoned overkomt. Hoe langer het mankement duurt, hoe meer komische video's erover online verschijnen.

Deze week was het opnieuw raak. De Pardoes-animatronic bevindt zich in de Vestibule, de voorshow van Symbolica. Daar verschijnt hij bovenaan de trap waar de strenge lakei O.J. Punctuel de menigte toespreekt. Als het goed is, kijkt de mascotte daar vrolijk en helder uit zijn ogen.

Bij een storing hangt hij echter op apegapen. "Zware koningsnacht gehad", concludeert een lollige tiktokker. Een andere videomaker zette muziek van Snoop Dogg onder de beelden, om te suggereren dat Pardoes behoorlijk onder invloed van verdovende middelen was. De haperende robot werd gefabriceerd door de Amerikaanse firma Garner Holt.