Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Walibi Holland

Walibi Holland dumpt voor de tweede dag op rij duizenden vrijkaarten bij de uitgang

Vandaag, 12.00 uur

Walibi Holland heeft voor de tweede dag op rij duizenden vrijkaarten uitgedeeld bij de uitgang. Alle bezoekers die dinsdag huiswaarts keerden, kregen een voucher voor een gratis entreebewijs in hun handen gedrukt. Net als een dag eerder waren veel attracties gesloten door een personeelstekort.

Op maandag - Koningsdag - bleven tien attracties dicht. Dinsdag was de situatie iets beter, maar nog steeds niet optimaal: acht attracties waren niet beschikbaar. Het ging om Wind Seekers, El Rio Grande, Merlin's Magic Castle, Los Sombreros, Skydiver, Splash Battle, Walibi Express en Pavillon de Thé.

De thrillride Blast was aanvankelijk dicht, maar ging later alsnog open. Waar Walibi op maandag nog zo'n 3500 bezoekers verwelkomde, was het dinsdag wat drukker. Ongeveer vijfduizend personen passeerden de poort. Vandaag verloopt de personeelsplanning opnieuw moeizaam: op dit moment zijn zeven attracties buiten gebruik door een tekort aan medewerkers.

Meer Walibi Holland
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
