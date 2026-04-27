Wildlands Adventure Zoo Emmen

Bizar gezicht: luiaard bungelt op 23 meter hoogte in tropische kas Wildlands

VIDEO Een luiaard in Wildlands Adventure Zoo Emmen heeft bepaald geen hoogtevrees. Bezoekers zagen afgelopen weekend hoe het dier aan het klauteren was op tientallen meters hoogte. De tweevingerige luiaard hing aan de dakconstructie van de 23 meter hoge tropische kas Rimbula.

In de directe omgeving waren geen bomen of vangnetten aanwezig. Het merkwaardige tafereel werd gepubliceerd door de Facebook-pagina Wildlands Blog. De fansite stelt dat een luiaard op die plek niet de bedoeling kan zijn geweest. "Maar evengoed zat hij daar wel en leverde het een leuk filmpje op."

Het dier is eigenlijk onderdeel van het nieuwe Zuid-Amerikaanse doorloopgedeelte Yunka, dat begin deze maand openging. Daar leven meerdere diersoorten bij elkaar, waaronder leguanen, keizertamarins, witgezichtsaki's en rode tangaren. Kennelijk kreeg de luiaard het op één of andere manier voor elkaar om het afgebakende gebied te verlaten.



Niet voor gemaakt

Normaal gesproken klimt de opvallend trage diersoort in bomen en takken. Dit keer hing de luiaard aan een buisconstructie aan het plafond, die daar uiteraard niet voor gemaakt is. Wildlands heeft nog niet op de situatie gereageerd.