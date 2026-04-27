Walibi Holland

Walibi Holland strooit met gratis tickets vanwege gesloten attracties: iedereen een vrijkaartje

Gisteren, 21.49 uurBeeld: @RingelbergNick

FOTO'S Walibi Holland hield vandaag tien attracties gesloten vanwege een personeelstekort, maar bezoekers stonden niet helemaal met lege handen. Ter compensatie werd iedereen bij de uitgang getrakteerd op een vrijkaartje. Alle vertrekkende gasten ontvingen een gratis toegangsbewijs dat later dit seizoen gebruikt kan worden, in de hoop dat er dan meer attracties operationeel zijn.

Door een tekort aan medewerkers konden de attracties Skydiver, Splash Battle, Pavillon de Thé, Walibi Express, Wind Seekers, El Rio Grande, Merlin's Magic Castle, Tequila Taxi's, The Tomahawk en Space Kidz vandaag niet draaien. Bovendien waren veel horecagelegenheden dicht.

Het pretpark verwelkomde op Koningsdag zo'n 3500 bezoekers. Op de uitgedeelde vouchers staat een unieke code die online gebruikt kan worden om een entreeticket te reserveren voor een bezoekdatum naar keuze, tot en met september 2026. Dat kan via de webpagina walibi.nl/verzilveren.

Dagelijks geopend
Morgen rekent men op circa vijfduizend bezoekers. Dan zijn naar verwachting zes attracties gesloten. Walibi is deze week dagelijks geopend van 10.00 tot 18.00 uur.











