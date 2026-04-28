Movie Park Germany

Duits pretpark boos vanwege politieke reclame: Movie Park duikt op in verkiezingscampagne

Vandaag, 11.35 uur

Het Duitse attractiepark Movie Park Germany verzet zich tegen het gebruik van de merknaam en huisstijl in een lokale verkiezingscampagne. Het management stelt dat sprake is van een schending van merkrechten. Daarom worden er juridische stappen gezet.

In een campagnefolder van politicus Sebastian Wippel van de partij Alternative für Deutschland (AfD) wordt een toekomstig pretpark gepresenteerd onder de naam Movie Park Görlitz. Daarvoor is een AI-afbeelding gebruikt die sterk lijkt op de entree van het park in Bottrop. Het attractiepark benadrukt dat Movie Park er in werkelijkheid niets mee te maken heeft.

Het plan voor een nieuw pretpark speelt een centrale rol in de verkiezingsstrijd in de stad Görlitz. De beoogde locatie ligt bij de Berzdorfer See, een voormalige bruinkoolgroeve. De initiatiefnemer heeft eerder aangegeven hierover met een investeerder te spreken.

Advocaat
De directie van Movie Park heeft een advocaat ingeschakeld en eist dat het materiaal wordt verwijderd en niet opnieuw wordt gebruikt. Men wil koste wat kost voorkomen dat er een link ontstaat tussen het pretpark en de AfD-campagne. Movie Park mengt zich niet in politieke discussies, zo is het idee.

Alternative für Deutschland is een radicaal-rechtse partij die zich fel uitspreekt tegen immigratie en de islam en kritisch is op de Europese Unie. De politicus in kwestie heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op het verzoek om het materiaal te verwijderen.

