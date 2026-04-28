Kermis deelt zelf boetes uit: misdragen betekent direct 350 euro betalen

De organisatie van de kermis in Den Haag heeft dit jaar een opvallend beleid gehanteerd. Bezoekers die zich misdroegen, konden direct een boete krijgen zonder tussenkomst van politie of justitie. Overtreders moesten ter plekke afrekenen met beveiligers. Het ging om bedragen tot 600 euro, afhankelijk van de overtreding.

De maatregel maakte deel uit van een nieuw lik-op-stukbeleid op het Malieveld. Wie zich niet aan de huisregels hield, riskeerde een directe financiële sanctie. Dat gold onder meer voor diefstal, muntfraude, het bezit van verboden middelen en het betreden van afgesloten delen van het terrein, waarvoor een bedrag van 350 euro werd gerekend.

Voor roken of vapen op verboden plekken gold een boete van 150 euro, terwijl drugsbezit kon oplopen tot 600 euro. Men werkte met een keuze: direct betalen bij de beveiliging of alsnog de politie erbij halen. De aanpak was bedoeld om snel in te grijpen bij kleinere vergrijpen en overlast tegen te gaan, vooral in de avonduren.



Incidenten

Het volksfeest kampte de afgelopen jaren met incidenten rond groepen jongeren. De proef met het boetesysteem kwam voort uit een samenwerking met beveiligingsbedrijf Scoped en organisatie SODA, die ook betrokken is bij de afhandeling van winkeldiefstal. De methode werd eerder toegepast op festivals en bij voetbalwedstrijden.



Juridisch is de aanpak niet zonder discussie. Het gaat om zogeheten contractuele boetes, waarbij bezoekers bij binnenkomst akkoord gaan met de huisregels. Vaak is onduidelijk welke mogelijkheden bezoekers hebben als zij een boete onterecht vinden. Ook bestaat het risico dat mensen uit gemak of onder druk direct betalen om verdere problemen te voorkomen.



Opbrengsten

De opbrengsten van de boetes gaan naar de organisatie, onder meer om de kosten voor extra beveiliging te dekken. Op dit moment wordt de zogenoemde koningskermis weer afgebroken. Het evenement duurde van vrijdag 3 april tot en met Koningsdag, maandag 27 april.