Personeelstekort in Walibi: pretpark probeert medewerkers over de streep te trekken met gratis festivaltickets

Walibi Holland heeft op Koningsdag een opvallende poging gedaan om meer mensen aan het werk te krijgen. Het pretpark kampt al langer met een structureel personeelstekort. Vandaag maakt men het wel erg bont: tien attracties en een heleboel horecagelegenheden blijven noodgedwongen dicht. Als extra lokmiddel gooide het management gratis festivaltickets in de strijd.

Walibi verloot "vette festivalprijzen" aan medewerkers die ervoor kozen om te gaan werken op 27 april, zo valt te lezen in een interne memo. Het gaat om drie keer twee weekendkaarten voor Defqon.1 en drie keer twee weekendkaarten voor Lowlands, inclusief een kampeerplek. Beide evenementen worden gehouden op Walibi's evenemententerrein.

De actie is bedoeld voor personen die nu én tijdens het festival een dienstverband bij Walibi hebben, met minimaal vier werkdagen in de maand en een dienst van minimaal vijf uur op 27 april. "Indien je in de afgelopen vier weken twee keer niet bent komen opdagen of drie keer te laat bent gekomen, kan je niet meedoen", staat verder in de voorwaarden.



Pijnlijk zichtbaar

De actie heeft niet gezorgd voor voldoende bezetting: het personeelstekort is vandaag pijnlijk zichtbaar in het park. Tequila Taxi's, Walibi Express, Wind Seekers, Splash Battle, El Rio Grande, Space Kidz, Merlin's Magic Castle, Skydiver, The Tomahawk en Pavillon de Thé zijn dicht, net als meerdere restaurants en kraampjes.



Het personeelsbestand van Walibi bestaat grotendeels uit jongeren. Op Koningsdag, wanneer door het hele land festivals en feesten plaatsvinden, blijkt het extra lastig om hen achter een frituurpan of bij een attractie te krijgen. Seizoensmedewerkers van 16 jaar verdienen bij Walibi 7,90 euro bruto per uur, inclusief vakantiegeld en vakantiedagen. 17-jarigen krijgen 9,65 euro en 18-jarigen 11,41 euro.