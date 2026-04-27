Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Leveranciers

Koning Willem-Alexander en Máxima nemen kijkje bij achtbaanbouwer Vekoma

Vandaag, 14.27 uurBeeld: @RingelbergNick

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brengen volgende maand een bezoek aan de Limburgse achtbaanfabrikant Vekoma Rides. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt. Het bedrijfsbezoek maakt deel uit van een streekbezoek aan Midden-Limburg op dinsdag 19 mei.

De royals gaan langs in Vlodrop, waar Vekoma is gevestigd. Tijdens een rondgang door de productieomgeving krijgen ze een inkijkje in het volledige traject van ontwerp, engineering en bouw van attracties. Medewerkers vertellen over hun werk, innovatie en veiligheid, en over het belang van het bedrijf voor de regionale werkgelegenheid en de internationale positie van de Nederlandse maakindustrie.

Het bezoek aan de attractiebouwer is onderdeel van een breder programma in de regio. Daarbij staan onder meer thema's als leefbaarheid, grensoverschrijdende samenwerking en democratie centraal. Het Koninklijk Paar wordt begeleid door commissaris van de Koning Emile Roemer.

Grootste achtbaanbouwer ter wereld
Vekoma presenteert zichzelf als de grootste achtbaanbouwer ter wereld. Het bedrijf, honderd jaar geleden ontstaan als producent van landbouwmachines, ontwikkelde zich via de mijnbouw en staalconstructies tot een grote speler in de attractieindustrie. Sinds eind jaren zeventig bouwt Vekoma achtbanen en andere attracties voor parken over de hele wereld.

Bekende voorbeelden staan onder meer in de Efteling, Walibi Holland en Disneyland Paris. De fabrikant nam recentelijk nieuwe faciliteiten in gebruik. Onder de noemer Vekoma Campus zijn onder meer een groot magazijn en een assemblagehal gerealiseerd.

Meer leveranciers
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
