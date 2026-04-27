Ticiland

Overdekt pretpark in de financiële problemen: deuren per direct dicht

FOTO'S Financiële problemen hebben een overdekt pretpark in Zwitserland de das om gedaan. Attractiepark Ticiland in het plaatsje Stein am Rhein hield het nog geen zes jaar vol: gisteren, op zondag 26 april, sloten de deuren definitief. Hoge exploitatiekosten en tegenvallende inkomsten maakten verder voortbestaan onmogelijk.

Het overdekte attractiepark opende in oktober 2020, midden in de coronapandemie. Initiatiefnemer en kermisexploitant Peter Hablützel investeerde naar eigen zeggen 15 miljoen Zwitserse frank in het project, zo'n 16 miljoen euro. De exploitatie bleek te duur.

Alleen al riolering en wateraansluitingen kostten jaarlijks tonnen. Daar kwamen elektriciteitsrekeningen bij die konden oplopen tot 8000 frank per maand. Tegelijkertijd bleven de bezoekersaantallen en inkomsten achter. In 2023 trok het park circa 33.000 bezoekers.



Schuldeisers

Al eerder werd duidelijk dat alleen nieuwe investeerders het park nog konden redden. Die bleven uit. Er was wel een groep geïnteresseerden, maar die bracht niet genoeg geld bijeen om het bedrijf overeind te houden. Op 20 mei komen schuldeisers bijeen om te praten over een regeling waarbij bezittingen worden verkocht om schulden af te lossen.



Ticiland was het enige overdekte pretpark van Zwitserland. De meeste attracties stonden binnen, aangevuld met een kleiner buitengebied dat in 2021 werd geopend. Het aanbod bestond uit onder meer een achtbaan van fabrikant Zierer, een vrijevaltoren, botsauto's en kinderattracties.



Plopsa Group

De opzet leek sterk op het concept van de indoorparken van Plopsa Group. Het park kampte al langer met financiële problemen. In de zomer van 2025 werd nog uitstel van betaling verleend. Pogingen om het project te redden, onder andere via een stichting, mislukten.















