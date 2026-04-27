Efteling-componist laat horen hoe de muziek van Raveleijn tot stand kwam

AUDIO Efteling-huiscomponist René Merkelbach duikt in een nieuwe podcastaflevering in de soundtrack van de inmiddels verdwenen parkshow Raveleijn. In een 83 minuten durende special laat hij horen hoe de muziek van de paardenshow stap voor stap tot stand kwam, aan de hand van demo's, losse lagen en nooit eerder gepubliceerde fragmenten.

De aflevering van Efteling-podcast Kleine Boodschap richt zich op de originele soundtrack uit 2011, die later werd gebruikt voor de voorstelling én een televisieserie en game. Merkelbach kreeg destijds weinig houvast: de briefing bestond uit "niet veel meer dan een A4'tje", met een eerste verhaallijn en personages.

Binnen twee weken leverde hij al demo's aan voor verschillende thema's en karakters. Centraal staat het hoofdthema, dat begint met een kinderstem. Dat idee ontstond spontaan. "Dat wijsje komt gewoon, dat komt wanneer het komt." In eerste instantie was de zang bedoeld voor een ander personage, maar uiteindelijk werd het gekoppeld aan Joost, het jongste lid van de vijf ruiters.



Elektrische gitaar

Later groeit die simpele melodie uit tot een groots orkeststuk dat in meerdere variaties terugkomt in de show. De componist werkte voor Raveleijn met een uitgebreid muzikaal concept. Elk personage kreeg een eigen instrument of klankkleur. Zo werd Thomas gekoppeld aan een elektrische gitaar en Maurits aan een fluit.



In latere versies van de voorstelling verdwenen die duidelijke scheidingen deels, toen de show werd aangepast en meer nadruk kwam te liggen op actie en effecten. Opnames vonden plaats met het Brabants Orkest in het Muziekcentrum in Eindhoven. Dat was uitzonderlijk, omdat het geen standaard opnamestudio is. "We hebben echt wel even moeten puzzelen om dat allemaal goed strak te krijgen."



Paardenhoeven

In de podcast zijn ook geschrapte ideeën te horen, zoals een volledig gezongen marktpleinlied en alternatieve tussenstukken die uiteindelijk niet in de show belandden. Daarnaast laat Merkelbach horen hoe geluidseffecten tot stand kwamen, van paardenhoeven tot de verschillende geluiden van de drakenkopen van Draconicon.



Raveleijn was van april 2011 tot januari 2026 te zien in de Efteling. De productie, met vogels, paarden en een vuurspuwende draak, werd in de loop der jaren meerdere keren gewijzigd. Zo kwam er in 2013 een nieuwe opzet, met een aangepast decor. Nu werkt men aan een dierloze show met een nieuwe verhaallijn, die eind dit jaar in première moet gaan.