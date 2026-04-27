Video: Efteling-medewerkster grijpt in als bezoekers alles bij elkaar schreeuwen in Vliegende Hollander

VIDEO Een groep ongemanierde bezoekers heeft een ritje in De Vliegende Hollander in de Efteling behoorlijk verpest. In een TikTok-video is te zien hoe een stel kinderen de hele vaartocht verandert in een kakofonie van geschreeuw. De herrie verpest de beleving voor andere passagiers, waarna een Efteling-medewerkster via de intercom ingrijpt en de groep aanspreekt.

Het filmpje op een account met de naam Chaosband is inmiddels meer dan 100.000 keer bekeken. "Altijd chaos met ons, haha", staat in beeld. Ondertussen is oorverdovend geschreeuw en gegil te horen. Een personeelslid besloot er iets van te zeggen. "Jullie zitten niet alleen in de attractie", klinkt het. "En op rij vier mag de telefoon ook weg, alsjeblieft."

Filmen met een telefoon is immers niet toegestaan in De Vliegende Hollander. De beelden leidden tot een hoop kritiek op TikTok: gebruikers lieten in groten getale weten dat het asociale gedrag niet door de beugel kan. Aanvankelijk reageerde de filmer laconiek op het commentaar. Inmiddels zijn de reacties uitgeschakeld.