Efteling

Video: hoe werkt de techniek van Klein Duimpje in de Efteling?

VIDEO Wie hard genoeg roept, kan Klein Duimpje tevoorschijn laten komen in het Sprookjesbos van de Efteling. Maar hoe werkt die techniek? Tijdens onderhoudswerkzaamheden was het bewegingsmechanisme van het bekende sprookjesfiguur tijdelijk zichtbaar. Een video laat zien hoe het jongetje normaal gesproken omhoog komt.

Terwijl Klein Duimpje zelf ontbrak voor onderhoud, was het tafereel - met de slapende, snurkende reus - gewoon actief. In plaats van het kleine figuurtje kwam alleen het metalen onderdeel omhoog waar de animatronic normaal gesproken aan bevestigd is. Dat zorgde voor een merkwaardig beeld voor oplettende passanten.

Inmiddels is Klein Duimpje weer teruggekeerd, al beweegt hij nog niet zoals het hoort. De uitbeelding, ontworpen door Ton van de Ven, is sinds 1998 onderdeel van het Sprookjesbos. In het sprookje van Charles Perrault weet het slimme jongetje samen met zijn broers te ontsnappen aan een boosaardige reus door hem te misleiden en uiteindelijk zijn zevenmijlslaarzen te stelen.