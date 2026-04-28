Efteling

Efteling-attractie Max & Moritz al een maand niet toegankelijk voor mindervaliden: 'Heel vervelend'

Vandaag, 12.05 uurBeeld: @cindy_ve

Efteling-bezoekers met een lichamelijke beperking moeten familieachtbaan Max & Moritz al geruime tijd aan zich voorbij laten gaan. Wie niet zelfstandig trap kan lopen, maakt normaal gesproken gebruik van een speciale lift om bij het station van de attractie te komen. Die is echter al een maand defect.

Het mankement is slecht nieuws voor mindervaliden die de lift nodig hebben om de trein van de powered coaster te bereiken. Een woordvoerder noemt de situatie "heel vervelend". "We willen dit natuurlijk zo snel mogelijk oplossen", vertelt hij aan Looopings.

Om het euvel te verhelpen, is een externe partij nodig. "Tot op heden krijgen we de reparatie niet gepland", aldus de voorlichter. De Efteling weet nog niet wanneer Max & Moritz weer voor alle doelgroepen toegankelijk zal zijn.

Hartklachten
Normaal gesproken is de dubbele powered coaster geschikt voor iedereen vanaf 1 meter, met uitzondering van zwangere vrouwen en mensen met lichamelijk letsel of hartklachten. De rolstoelingang bevindt zich links naast de reguliere ingang van de attractie.

