Walibi Holland

Walibi Holland houdt op Koningsdag negen attracties gesloten door personeelstekort

Geen technische problemen, maar toch een heleboel attracties dicht: het kan in Walibi Holland. Door aanhoudende personeelstekorten waarschuwt het pretpark dat op Koningsdag - maandag 27 april - maar liefst negen attracties gesloten zullen blijven. De entreeprijs wordt niet aangepast.

Het gaat om de Skydiver, waterattractie Splash Battle, theekopjesmolen Pavillon de Thé, treinrit Walibi Express, fietsmolen Wind Seekers, draaiend huis Merlin's Magic Castle, botsauto's Tequila Taxi's, frisbee The Tomahawk en vrijevaltoren Space Kidz. In een interne memo én op de Walibi-site staat dat deze rides niet zullen draaien.

Daarnaast zijn er meerdere attracties die naar verwachting slechts de helft van de tijd operationeel zijn, omdat ze bediend moeten worden door één personeelslid. Zo wisselen kinderbotsauto's Mini Taxi's en hoedenmolen Los Sombreros elkaar elk half uur af, net als zweefmolen Super Swing en draaimolen Merrie Go'Round.



3500 bezoekers

En daar blijft het niet bij. Wie bij binnenkomst direct in boomstambaan Crazy River wil stappen, komt bedrogen uit: de waterattractie gaat pas om 12.00 uur open, twee uur nadat de poorten van Walibi opengaan. Het park blijft open tot 18.00 uur. Men verwacht zo'n 3500 bezoekers.



Ook op horecagebied is het afzien door een tekort aan personeel. Volgens de huidige planning kunnen bezoekers niet terecht bij een groot aantal eetgelegenheden: Unox-kraam Big Wheel Kiosk, kiprestaurant Cock-a-Doodle-Doo, de Döner Kebab-zaak bij Lost Gravity, Dizzies Ice Cream, horecacontainer Food & Drinks in kindergebied Speed Zone Off Road, Toast 'n Wrap naast Untamed en snacklocatie The Answer Is Food.



Toiletten

In het recente opgeknapte wereldrestaurant Yummy Tummy zijn door een gebrek aan medewerkers alleen pizza's verkrijgbaar. Zelfs niet alle toiletten kunnen open: de wc's bij de Space Shot blijven op slot. Een regulier Walibi-ticket kost dit jaar 46 euro. Wel worden op dagen met veel gesloten attracties regelmatig kortingsbonnen of vrijkaarten uitgedeeld, om de pijn te verzachten.



Hoewel het pretpark de arbeidsvoorwaarden naar eigen zeggen recent heeft verbeterd, lijkt het personeelstekort van Walibi Holland elk jaar groter te worden. De afgelopen maanden kwam het park herhaaldelijk negatief in het nieuws door een slepend conflict met seizoensmedewerkers.



Onzekere contracten

Daarbij ging het onder meer over lagere lonen, het ontbreken van pensioenopbouw, beperkte reiskostenvergoeding en onzekere contracten. Ook ontstond ophef toen personeel een document moest ondertekenen waarin zij de arbeidsvoorwaarden als "redelijk" moesten bestempelen. Dergelijke geluiden helpen niet bij het vullen van de roosters.