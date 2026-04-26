Video: kabel knapt bij bungee-attractie, cabine met kinderen knalt hard tegen mast

VIDEO Op een grote kermis in Spanje is een bungee-attractie plotseling kapotgegaan terwijl er kinderen in zaten. De bal van de katapult knalde daarbij tegen de constructie aan. Vier mensen liepen verwondingen op. Het incident vond vrijdagavond plaats bij de zogeheten Steel Maxx, onderdeel van het volksveest Feria de Abril de Sevilla.

Tijdens een ritje in de slingshot-attractie knapte één van de kabels die de bolvormige gondel normaal gesproken omhoog schieten. Daardoor raakte het bakje uit balans, knalde het meermaals tegen een draagmast en bleef het op enkele meters hoogte hangen. In de cabine zaten twee minderjarigen. Zij konden er niet zelfstandig uit.

Hulpdiensten hebben de slachtoffers bevrijd en ter plaatse behandeld, waarna ze uit voorzorg naar het ziekenhuis zijn gebracht. Ook twee omstanders hadden medische hulp nodig, onder meer omdat ze geraakt werden door een losgeraakte kabel.



Afgesloten

Het gebied rond de attractie werd direct afgesloten. Daarna hebben autoriteiten de katapult verzegeld. De lokale politie van de Zuid-Spaanse stad nam de papieren van de exploitant in beslag. Op dit moment onderzoekt de nationale politie nog hoe de kabel kon breken.