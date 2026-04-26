Presentatrice Fenna Ramos zingt promotielied voor nieuwe Efteling-attractie: veel kritiek

VIDEO De Efteling heeft de omstreden zangeres en presentatrice Fenna Ramos ingeschakeld om de nieuwe attractie Hooghmoed te promoten. Komende week verschijnt het poplied Niemand Krijgt Ons Klein, gezongen door Ramos, om de opening van de familieattractie kracht bij te zetten. Hooghmoed bestaat uit drie kleine vrijevaltorens, naast Baron 1898.

Ramos werd vorig jaar door een groot aantal collega's beschuldigd van wangedrag. Ze zou divagedrag hebben vertoond, hebben geschreeuwd en mensen hebben gekleineerd. Vanwege haar "onprofessionele en onvriendelijke houding" wilden meerdere personen niet meer met haar werken.

Omroep AvroTros koos ervoor om de samenwerking stop te zetten. De Efteling liet vorig jaar al blijken dat de verontrustende verhalen geen reden waren om niet meer met de vrouw samen te werken. In december presenteerde ze de Gi-Ga Gantische Kerstshow van de Efteling en Studio 100.



Fragment

Dat bleek een opmaat voor een nieuw project met het attractiepark, getuige het nieuwe nummer. De officiële opening van Hooghmoed vindt plaats op vrijdag 1 mei. Het lied is nog niet gepubliceerd, maar op social media deelt de Efteling al wel een fragment met een stukje van een videoclip. Die is opgenomen bij de attractie.



"We gaan een potje knallen, we doen het met z'n allen", luidt de tekst. "Laat je horen, doe maar mee, kom op iedereen. We zijn niet bang voor grote hoogtes, kou of hete vuren. Ieder avontuur mag voor ons wel uren duren. Sluit je bij ons aan, je hoeft niet bang te zijn. Niemand houdt ons tegen, of krijgt ons klein."



Goedkoop

De reacties op social media zijn overweldigend negatief. Julie Ottevanger spreekt over een "goedkoop lied". "Heel raar dit, totaal niet wat bij jullie hoort", zegt Melanie Tegelaar. "Zo niet in de sfeer van de Efteling", concludeert Dennis Dekker. "Erg jammer." Robin Broeren: "Wat een flater."



Kelvin Terlage vraagt zich af waar de Efteling "in godsnaam mee bezig" is. "Rare keuze", verzucht Marjolein Staal. Maikel de Jonge: "Mag ik eerlijk zeggen dat ik dit echt een wanvertoning vind?" Richard van Noord dacht naar eigen zeggen dat hij naar een nieuwe reclame voor Walibi aan het kijken was. "Jullie zijn het spoor echt bijster", aldus Tristan Sekeris.



Per direct ontslagen

Daphne van der Hoeven vroeg zich af of ze naar een Plopsa-productie zat te kijken. "Dááág Efteling-magie..." Jasmijn Tazelaar begrijpt niet dat er voor Ramos is gekozen. "Is zij niet per direct ontslagen bij NPO 3? Iets met ongewenst gedrag en divagedrag?" Ralf Klerks: "Ver-schrik-ke-lijk." Stef Spiby: "Efteling, jullie zijn er echt een zootje van aan het maken."