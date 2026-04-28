Efteling

Efteling werkt aan een volledig nieuwe Draak Lichtgeraakt

FOTO'S Efteling-bezoekers moeten Draak Lichtgeraakt nog even missen. Het grommende beest werd afgelopen week plotseling verwijderd. Op dit moment is zijn muurtje leeg en ontbreekt zijn schatkist. Dat blijft nog even zo: de Efteling werkt aan een volledig nieuwe draak. Het uiterlijk blijft zo veel mogelijk behouden.

Dat bevestigt een Efteling-woordvoerder aan Looopings. De draak uit 1979 kampte de afgelopen jaren veelvuldig met technische storingen. Nu is de knoop doorgehakt om de oude animatronic te vervangen voor een nieuw exemplaar. "We gebruiken daarbij nieuwe technieken", aldus de voorlichter.

Het ontwerp kan iets afwijken omdat de technische onderdelen op andere plekken komen te zitten, maar verder wordt geprobeerd om zo veel mogelijk trouw te blijven aan het origineel. De Efteling weet nog niet precies wanneer Draak Lichtgeraakt zijn opwachting kan maken in een nieuwe gedaante.



Bouwhekken

"Maar naar verwachting keert hij vóór het hoogseizoen terug." Het hoogseizoen begint begin juli. Bij de start van de werkzaamheden werd het pad rond Draak Lichtgeraakt afgesloten voor publiek. Inmiddels is de looproute gewoon weer toegankelijk. Er staan bouwhekken rond de voormalige plek van de draak.



Het tafereel is geen klassiek sprookje, maar een eigen creatie van de Efteling. Bezoekers kunnen het beest normaal gesproken zelf activeren door aan een kroon in een schatkist te trekken, waarna de draak plotseling tot leven komt en brullend naar voren beweegt. Ondertussen komt er rook uit zijn neusgaten.



1000 kilo

De draak, ontworpen door Ton van de Ven, werd gebouwd met een hydraulisch systeem, goed voor een lengte van zo'n 7 meter en een gewicht van bijna 1000 kilo. Het muurtje en de omliggende details zijn nog restanten van de eerdere uitbeelding De Chinese Nachtegaal, die hier tot eind jaren zeventig te vinden was.











