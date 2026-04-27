Nieuws

Europese dierentuinen stoppen met fokken van poema's: diersoort verdwijnt

Europese dierentuinen gaan op termijn afscheid nemen van poema's. Brancheorganisatie EAZA heeft besloten om de diersoort geleidelijk uit te faseren binnen het gezamenlijke fokprogramma, omdat geen sprake is van een bedreigde status. Dat bevestigt een woordvoerder van de vereniging aan Looopings.

Het fokprogramma voor de poema is volgens de organisatie opgezet met dat doel. Dierentuinen die nu nog poema's houden, mogen daarmee doorgaan. Wel wordt de populatie actief beheerd en wordt voortplanting beperkt. Op die manier zal de soort de komende jaren langzaam verdwijnen uit de Europese collecties.

De gemiddelde levensduur van een poema ligt rond de 13 jaar. Daardoor zal het proces niet abrupt verlopen, maar zich stap voor stap voltrekken. Tegelijkertijd wordt leden gevraagd om geen nieuwe dieren meer aan te schaffen. In plaats daarvan moeten dierentuinen hun middelen inzetten voor katachtigen die sterker bedreigd zijn.



Ernstig bedreigd

Genoemd worden onder meer de Sumatraanse tijger en het Amoerluipaard, beide ernstig bedreigd. EAZA wijst ook op het Perzische luipaard en de Amoertijger, die een bedreigde status hebben. Daarnaast wordt het sneeuwluipaard gezien als een kwetsbare soort.



Het besluit past binnen een bredere strategie waarbij dierenparken prioriteit geven aan soorten met de grootste noodzaak voor bescherming. Eerder werden al vergelijkbare afbouwprogramma's opgezet voor andere diersoorten, zoals de witoorpenseelaap en de sichuantakin.



Pairi Daiza

Op dit moment zijn er nog tientallen Europese dierentuinen met poema's, waaronder Pairi Daiza in België en ZooParc de Beauval en Parc Zoologique de Paris in Frankrijk. In Nederland gaat het uitsluitend om Dierenpark Hoenderdaell, waar Stichting Leeuw meerdere dieren opvangt die afkomstig zijn van een overleden particulier.



