Disneyland Paris ontwikkelt speelse plattegrond voor kinderen

FOTO'S Bezoekers van Disneyland Paris kunnen een aangepaste plattegrond ophalen, speciaal gemaakt voor kinderen. Het gaat om een vereenvoudigde kaart van beide Disney-parken, met een opvallend andere vormgeving dan de reguliere parkmap.

De kinderplattegronden tonen het Disneyland Park en Disney Adventure World in een kleurrijke, cartooneske stijl. Attracties en gebouwen zijn schematisch weergegeven, zonder schaalverhoudingen. Het resultaat is een speelse overzichtskaart waarop duidelijk te zien is wat waar te vinden is.

Op de kaart van Disney Adventure World zijn ook de nieuwe themagebieden verwerkt: Adventure Way en World of Frozen. Daarnaast bevat de folder spelelementen: het zoeken naar verborgen icoontjes en eenvoudige vragen die aansluiten bij jonge bezoekers.



Gratis

De kinderplattegrond is gratis verkrijgbaar bij de ingangen van de twee parken. In het Disneyland Park ligt de kaart bij City Hall, in Disney Adventure World bij Studio Services.



















