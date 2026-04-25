Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Disneyland Paris

Disneyland Paris ontwikkelt speelse plattegrond voor kinderen

Vandaag, 16.43 uurBeeld: @Cave0fWonders, DLP bons plans

FOTO'S Bezoekers van Disneyland Paris kunnen een aangepaste plattegrond ophalen, speciaal gemaakt voor kinderen. Het gaat om een vereenvoudigde kaart van beide Disney-parken, met een opvallend andere vormgeving dan de reguliere parkmap.

De kinderplattegronden tonen het Disneyland Park en Disney Adventure World in een kleurrijke, cartooneske stijl. Attracties en gebouwen zijn schematisch weergegeven, zonder schaalverhoudingen. Het resultaat is een speelse overzichtskaart waarop duidelijk te zien is wat waar te vinden is.

Op de kaart van Disney Adventure World zijn ook de nieuwe themagebieden verwerkt: Adventure Way en World of Frozen. Daarnaast bevat de folder spelelementen: het zoeken naar verborgen icoontjes en eenvoudige vragen die aansluiten bij jonge bezoekers.

Gratis
De kinderplattegrond is gratis verkrijgbaar bij de ingangen van de twee parken. In het Disneyland Park ligt de kaart bij City Hall, in Disney Adventure World bij Studio Services.









Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be