Efteling in gebarentaal: Nederlands Gebarencentrum ontwikkelt nieuwe Efteling-gebaren

VIDEO Hoe zeg je Pardoes, Holle Bolle Gijs en Vogel Rok in gebarentaal? Tot nu toe waren er nog geen officiële gebaren voor bekende Efteling-bewoners en -attracties. Het Nederlands Gebarencentrum besloot daar verandering in te brengen. Na overleg met dove Efteling-liefhebbers zijn er gebaren ontwikkeld om verschillende Efteling-termen uit te beelden.

Dat is te zien in een video van het landelijke expertisecentrum. Daarin wordt een handjevol voorbeeld genoemd: mascotte Pardoes, zijn vriendin Pardijn, papiervreter Holle Bolle Gijs, muntenpoeper Ezeltje Strek Je en achtbaan Vogel Rok. "Kijk je mee en help je mee met het verspreiden?", vragen de initiatiefnemers op social media.

In het officiële gebarenwoordenboek op gebarencentrum.nl staan sinds kort nog veel meer Efteling-termen, waaronder de namen van alle attracties en sprookjes. Zelfs obscure termen als Game Gallery, Kleuterhof, Efteling Museum, Het Stoute Prinsesje en Monorail - van het Volk van Laaf - kregen een eigen gebaar.