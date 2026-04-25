Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Efteling

Efteling in gebarentaal: Nederlands Gebarencentrum ontwikkelt nieuwe Efteling-gebaren

Vandaag, 14.07 uur

VIDEO Hoe zeg je Pardoes, Holle Bolle Gijs en Vogel Rok in gebarentaal? Tot nu toe waren er nog geen officiële gebaren voor bekende Efteling-bewoners en -attracties. Het Nederlands Gebarencentrum besloot daar verandering in te brengen. Na overleg met dove Efteling-liefhebbers zijn er gebaren ontwikkeld om verschillende Efteling-termen uit te beelden.

Dat is te zien in een video van het landelijke expertisecentrum. Daarin wordt een handjevol voorbeeld genoemd: mascotte Pardoes, zijn vriendin Pardijn, papiervreter Holle Bolle Gijs, muntenpoeper Ezeltje Strek Je en achtbaan Vogel Rok. "Kijk je mee en help je mee met het verspreiden?", vragen de initiatiefnemers op social media.

In het officiële gebarenwoordenboek op gebarencentrum.nl staan sinds kort nog veel meer Efteling-termen, waaronder de namen van alle attracties en sprookjes. Zelfs obscure termen als Game Gallery, Kleuterhof, Efteling Museum, Het Stoute Prinsesje en Monorail - van het Volk van Laaf - kregen een eigen gebaar.



Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be