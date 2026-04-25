Toverland-film HalloWiebe nu thuis te kijken: dit betaal je voor streaming

VIDEO De Nederlandse filmkomedie HalloWiebe, grotendeels opgenomen in Attractiepark Toverland, is sinds dit weekend online te streamen. Zeven maanden na de première in september 2025 verschijnt de productie op verschillende videoplatforms, waar kijkers de film kunnen huren of kopen.

De prijzen lopen uiteen per aanbieder. Bij Pathé Thuis kost het huren van de film in HD-kwaliteit 5,99 euro, terwijl kopen 9,99 euro kost. Via Apple TV en Prime Video ligt de huurprijs op 4,99 euro en de koopprijs eveneens op 9,99 euro. YouTube biedt iets meer variatie: huren kan daar vanaf 3,99 euro voor de SD-versie en 4,99 euro voor HD, kopen kost 8,99 euro (SD) of 10,99 euro (HD).

HalloWiebe werd begin 2025 opgenomen in Toverland, dat voor de gelegenheid werd omgedoopt tot het fictieve pretpark Halloween Happyland. In het verhaal moet beveiliger Wiebe, gespeeld door Duncan Meijering, samen met een bont gezelschap het park beschermen tegen onder meer reusachtige robots.



Vervolg

De film, die in september vorig jaar in première ging, trok uiteindelijk 86.000 bezoekers naar de bioscoop. Inmiddels wordt gewerkt aan een vervolg, dat later dit jaar moet verschijnen. Vooralsnog staat de release van het tweede deel HalloWiebe: Overdrive gepland voor woensdag 23 september.