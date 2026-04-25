Duits waterpark schrikt van haatberichten over dierenwelzijn: reacties uitgeschakeld

Een bekend Duits waterpark wordt online overspoeld met kritiek. Tropical Islands, gelegen in de buurt van Berlijn, krijgt plotseling talloze dierenactivisten over zich heen. Aanleiding zijn beelden waarin te zien is hoe flamingo's, papegaaien en andere dieren in de tropische hal leven. Er is sprake van dierenmishandeling, vindt een grote groep dierenvrienden.

Tropical Islands kreeg plotseling zo veel commentaar op social media dat besloten werd om de reageermogelijkheid onder de meest recente Facebook- en Instagram-berichten volledig uit te schakelen. Onder oudere publicaties, die niets met dieren te maken hebben, wordt nog steeds kritiek achtergelaten. De conclusie: de dieren in het waterpark krijgen het zwaar te verduren.

Er kwamen de afgelopen dagen vele honderden opmerkingen binnen. "Ik ben sprakeloos!", staat in een exemplarische Facebook-reactie. "Ik was me er tot nu toe niet van bewust in hoeverre hier dieren worden mishandeld, louter voor vermaak. Papegaaien worden blootgesteld aan ondraaglijke herrie, maar ook flamingo's en andere dieren leven midden in dit lawaai."



Extreme echo

Tropical Islands werd gebouwd in een oude zeppelinhangar. Het kan daar behoorlijk galmen. "Flamingo's in een zaal zetten met een extreme echo van schreeuwende mensen en constant geluid is absoluut niet te rechtvaardigen", klinkt het. "Dit is pure dierenmishandeling voor winst." Onder oudere Instagram-posts komt de leus "Laat de dieren vrij" steeds terug.



Het management van het waterpark is er behoorlijk van geschrokken. Naast het verwijderen van veel berichten en het afsluiten van de reacties kwam er ook een statement over de kwestie. "Voor alle diersoorten die wij verzorgen, voldoen wij aan alle noodzakelijke eisen op het gebied van dierenwelzijn en houden wij ons strikt aan de veterinaire en veiligheidsvoorschriften, in overeenstemming met de wettelijke normen en eisen", valt daarin te lezen.



Natuurlijke behoeften

Daar gaan de hordes van klagende dierenactivisten niet mee akkoord. "Voldoen aan de wettelijke eisen is het absolute minimum, maar daar gaat deze kritiek niet over", reageert iemand. "Waarom worden papegaaien überhaupt in een recreatiezwembad gehouden? In hoeverre voldoet dit milieu eigenlijk aan de natuurlijke behoeften van deze dieren? Worden de dieren bewust gebruikt voor het vermaak van gasten?"



Het naleven van juridische normen betekent niet automatisch dat de dieren een prettig bestaan hebben, vinden de critici. "Vooral met zulke gevoelige en intelligente dieren als papegaaien vind ik een transparante en begrijpelijke rechtvaardiging noodzakelijk." Door de nieuwe stroom aan kritiek te negeren, hoopt Tropical Islands dat de online storm snel gaat liggen.



