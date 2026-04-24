Toverland staat stil bij dood influencer Jade Kops (19): 'Groot verlies'

FOTO'S Attractiepark Toverland heeft gereageerd op het overlijden van influencer Jade Kops. De 19-jarige overleed vrijdag aan de gevolgen van kanker. Op social media spreekt het park over een "groot verlies". Vorig jaar was Kops nog intensief betrokken bij de Troy Coaster Challenge, een 24 uur durende achtbaanmarathon voor haar eigen goede doel.

"Zojuist heeft ons het droevige nieuws bereikt dat Jade Kops op 19-jarige leeftijd is overleden", laat Toverland weten. "Wij zijn enorm onder de indruk van de inspirerende manier waarop Jade en haar gezin zich bleven inzetten voor haar lotgenootjes."

Het park noemt "hun positiviteit en vermogen om te blijven genieten van de meest kleine momenten" een voorbeeld voor iedereen. Kops zette zich met Stichting Jade in voor gezinnen met een kind dat wordt behandeld voor kanker. De stichting organiseert zogenoemde uitwaaimomenten in Villa Jade, een vakantiehuis aan zee.



Aanwezig

Bij de laatste editie van de Troy Coaster Challenge, in mei 2025, haalden deelnemers geld op voor Stichting Jade. Ze lieten zich sponsoren terwijl ze probeerden om 24 uur lang ritjes te maken in de houten achtbaan van Toverland. In totaal werd 71.896 euro ingezameld. Kops was destijds zelf aanwezig bij het evenement.



Haar familie maakte vrijdag bekend dat de online persoonlijkheid in de vroege ochtend is overleden, in het bijzijn van haar naasten. Kops kreeg op haar 14e de diagnose van een zeldzame vorm van kanker. Ze deelde haar ziekteproces met honderdduizenden volgers op social media.







