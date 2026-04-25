Europa-Park Resort

Bekende band zegt hotelkamer in Europa-Park vernield te hebben: 'Badkamer helemaal ondergekotst'

Vandaag, 13.06 uur

Een feest van een bekende Duitse poprockband in Europa-Park zou volledig uit de hand zijn gelopen. De leden van Tokio Hotel waren onlangs te gast in het Duitse pretparkresort voor een prijsuitreiking. Zanger Bill Kaulitz en gitarist Tom Kaulitz vertellen in hun podcast dat ze hun hotelkamer na afloop hebben achtergelaten in extreme staat.

Tokio Hotel is in Nederland vooral bekend van nummers als Schrei en Monsoon. Na het winnen van een prijs bij de Radio Regenbogen Awards in Europa-Park volgde een afterparty in de hotelkamer van Bill Kaulitz, met ongeveer dertig gasten. "Het zag er zo asociaal uit", vertelt de zanger.

De beschrijving van de ravage is opvallend. "De asbak puilde uit, de hele kamer zat onder de hamburgersaus en het bureau was bedekt met champagne, wodka, rum en tequila", aldus de broers. Ook de badkamer moest het ontgelden. "Iemand heeft de hele badkamer ondergekotst", zegt Bill Kaulitz, die benadrukt dat hij het zelf niet was.

Kinderen wakker gehouden
Het feest zorgde ook voor overlast. "Natuurlijk hebben we alle kinderen wakker gehouden", vertelt de zanger. Buren zouden hebben geklaagd over harde muziek en geschreeuw. Tom Kaulitz vat het samen als "echte rock-'n-roll in een familiehotel".

Tokio Hotel bestaat uit Bill en Tom Kaulitz, bassist Georg Listing en drummer Gustav Schäfer. De groep brak in 2005 door en groeide uit tot één van de succesvolste Duitstalige bands, met miljoenen verkochte platen wereldwijd. Een woordvoerder van het attractiepark kan het verhaal niet bevestigen.

