Efteling haalt Draak Lichtgeraakt weg: Sprookjesbos deels afgesloten

FOTO'S De Efteling voert groot onderhoud uit aan de draak in het Sprookjesbos. De bekende animatronic van Draak Lichtgeraakt is volledig verwijderd van zijn muurtje. Het gebied is afgesloten met bouwhekken, waardoor een deel van de route - tussen De Kleine Zeemeermin en De Wolf en de Zeven Geitjes - tijdelijk niet toegankelijk is.

Hoelang de werkzaamheden gaan duren, is niet bekendgemaakt. Ook is nog niet toegelicht wat er precies zal gebeuren tijdens de onderhoudsbeurt. De draak kampte de afgelopen jaren regelmatig met storingen en technische problemen. Daar wil de Efteling ongetwijfeld iets aan gaan doen.

Draak Lichtgeraakt bewaakt sinds 1979 een schatkist in het Sprookjesbos. Bezoekers kunnen de kroon uit de kist proberen te pakken, waarna het fantasiedier tot leven komt met bewegingen en rook uit de neusgaten. De brullende bewoner verving destijds De Chinese Nachtegaal, die in 1999 terugkeerde maar onlangs weer het veld moest ruimen.




















