'Heel bijzonder': ernstig bedreigde varkenssoort nu te zien in Artis

Artis heeft er een opvallende diersoort bij. Sinds vandaag leven er vier vrouwelijke Visayawrattenzwijnen in het Amsterdamse dierenpark. Het gaat om een ernstig bedreigde soort die in het wild nog maar in kleine aantallen voorkomt.

De dieren zijn ondergebracht in een nieuw verblijf met zand, modder, schors en hoogteverschillen. Ook is er een vijver. Zo krijgen de zwijnen de kans om hun natuurlijke gedrag te vertonen, zoals wroeten en verkennen.

"Het is heel bijzonder om deze soort nu in Artis te houden", zegt teamleider dierverzorging Peter Bleesing. "Het is prachtig om te zien hoe de dieren hun nieuwe verblijf verkennen: wroetend in het zand, door de modder, op en over de niveauverschillen in het verblijf. Je merkt nu al dat ze ieder een eigen karakter hebben."



Jacht

De vier vrouwtjes komen uit Diergaarde Blijdorp. Ze maken deel uit van een Europees fokprogramma, bedoeld om een gezonde populatie in stand te houden. In het wild leeft de soort op de Filipijnse eilandengroep Visayas. Door jacht en verlies van leefgebied zijn er naar schatting nog zo'n tweehonderd dieren over.



Het verblijf ligt bij één van de 26 rijksmonumenten in de dierentuin, een gebouw dat ouder is dan het park zelf en oorspronkelijk diende als herberg. De Visayawrattenzwijnen zijn momenteel de enige varkenssoort in het park. Opvallend detail: de dieren staan erom bekend soms gereedschap te gebruiken, bijvoorbeeld een stok tijdens het zoeken naar voedsel.



