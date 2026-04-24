Ouwehands Dierenpark Rhenen

Parachutesprong die eindigde in apenverblijf Ouwehands Dierenpark wordt niet bestraft

Vandaag, 13.46 uur

De strafzaak tegen twee parachutisten die in januari 2025 verkeerd landden bij Ouwehands Dierenpark is geseponeerd. Dat betekent dat het Openbaar Ministerie (OM) afziet van vervolging. Eén van de springers kwam destijds terecht in een apenverblijf van het dierenpark in Rhenen.

De twee sprongen op 11 januari 2025 uit een vliegtuig met als doel te landen op een voetbalveld in de buurt. Ze wilden daar een nieuwe kunstgrasmat openen door een bal vanuit de lucht af te leveren. Dat ging mis: geen van beiden bereikte de juiste plek. De man belandde in het verblijf van de bonobo's, de vrouw kwam in een bos terecht en raakte gewond.

Uit onderzoek blijkt dat de parachutisten door een gesloten wolkendek zijn gesprongen. Daardoor was de grond niet zichtbaar. Dat is verboden, omdat springers dan niet kunnen zien waar ze terechtkomen of of er andere luchtgebruikers in de buurt zijn.

Niet aannemelijk
Op camerabeelden, gemaakt door de vrouw met een helm- en polscamera, is te zien dat er op dat moment geen zicht op de grond was. De parachutisten verklaarden dat ze bij het begin van de sprong nog wel zicht hadden op de landingsplek. Het OM acht dat niet aannemelijk op basis van de beelden.

Er was sprake van lage bewolking en beperkt zicht, waardoor de vrouw na het verlaten van het wolkendek vrijwel direct in bomen terechtkwam. Normaal gesproken staat op deze overtreding een boete van 800 euro.

Losgeknipt
Toch heeft de officier van justitie besloten geen straf op te leggen. Daarbij speelt mee dat de vrouw zwaargewond raakte en dat er financiële schade ontstond doordat haar parachute door hulpdiensten moest worden losgeknipt.

Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be