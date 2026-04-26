Plopsaland Resort Belgium

Opvallende enquête: Plopsaland wil weten waarom bezoekers niet boekten

Klanten van Plopsaland Belgium hebben een merkwaardige mail in hun inbox gekregen. Het Vlaamse pretpark stuurde een enquête naar personen die geen gebruik maakten van een zogenoemde Early Bird-actie. De centrale vraag: waarom is er niet geboekt?

Plopsa wil dolgraag weten waarom mensen de deal links lieten liggen. "We merkten dat je dit jaar geen gebruik hebt gemaakt van ons exclusieve verblijfsaanbod tijdens de Early Bird-actie", valt te lezen in de mail. "We zijn benieuwd naar jouw reden." De vragenlijst moet inzicht geven in de keuzes van potentiële gasten.

De enquête gaat vrij ver. Ontvangers wordt gevraagd hoe aantrekkelijk de deal was, wat ze vonden van de prijs en de inbegrepen opties, en of de informatie duidelijk genoeg was. Ook moeten ze aangeven hoe tevreden ze waren over de inhoud van de actie, terwijl ze er dus geen gebruik van maakten.



Te hoge prijs

Daarnaast vraagt Plopsaland expliciet naar de reden van het afhaken. Deelnemers kunnen onder meer kiezen uit opties als te weinig tijd om te beslissen, een te hoge prijs, onvoldoende exclusieve voordelen of het feit dat al een ander themapark met overnachting was geboekt.



Ook speelt volgens de lijst mogelijk mee dat bezoekers geen herhaalbezoek willen of dat de leeftijd van kinderen niet aansluit. Verder wil men weten wat er nodig was geweest om wél te boeken en in welke periode een dergelijke actie beter zou passen.



