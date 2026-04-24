PortAventura World

Hard Rock Cafe komt naar Spaans pretparkresort PortAventura World: eerste ontwerp

PortAventura World, gelegen in de Spaanse badplaats Salou, verwelkomt komende zomer een vestiging van de bekende Amerikaanse restaurantketen Hard Rock Cafe. Op de plek waar eerder voetbalrestaurant LaLiga TwentyNine's te vinden was, bij de ingang van PortAventura, wordt het eerste Hard Rock Cafe in een Europees pretparkresort gerealiseerd.

Vandaag komt een eerste ontwerp naar buiten. Bezoekers hoeven geen entreeticket te hebben om binnen te komen: het restaurant wordt ook toegankelijk voor publiek van buitenaf. Het complex krijgt ruimte voor ongeveer 430 gasten. Op de kaart staan bekende Hard Rock-gerechten als burgers, ribs en sandwiches.

"Gasten kunnen genieten van een dynamisch livemuziekprogramma en de befaamde inrichting van het merk, met authentieke memorabilia van enkele van de meest invloedrijke artiesten uit de muziekgeschiedenis", laat PortAventura weten. Ook komt er een winkel - de Rock Shop - met merchandise die speciaal voor deze vestiging is ontwikkeld.



Amsterdam

Voor Hard Rock betekent de opening een uitbreiding in Spanje. In de regio Catalonië is het de tweede vestiging. Tegelijkertijd verdwenen de afgelopen tijd juist meerdere Europese locaties. Zo sloten recent cafés in onder meer Parijs, Dublin en Boedapest. In de Benelux bleef alleen de vestiging in Amsterdam over, nadat filialen in Brussel en Antwerpen de deuren sloten.



Het moederbedrijf lag de afgelopen jaren ook onder vuur vanwege politieke en zakelijke keuzes. Zo kreeg Hard Rock kritiek door banden met de Make America Great Again-beweging van Donald Trump, donaties rond de controversiële afbraak van de East Wing van het Witte Huis en het aanvankelijk actief blijven in Rusland na de invasie van Oekraïne.



Casino

Het is niet voor het eerst dat Hard Rock International interesse toont in Salou. Er zijn al jaren plannen voor een grootschalig Hard Rock-recreatiecomplex in de directe omgeving van PortAventura. Het project, eerder bekend als BCN World en tegenwoordig als Hard Rock Entertainment World, moet hotels, winkels, een zwembad en een casino omvatten.



Door politieke discussies en vergunningstrajecten liep het plan herhaaldelijk vertraging op, waardoor realisatie nog altijd onzeker is. Met de komst van het Hard Rock Cafe krijgt de Amerikaanse organisatie in elk geval voor het eerst echt voet tussen de deur in de drukbezochte badplaats.



