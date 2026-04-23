Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Diergaarde Blijdorp - Rotterdam Zoo

Tijdelijk directielid blijft plakken bij noodlijdend Blijdorp: interim-directeur krijgt vaste baan

Vandaag, 17.41 uur

Diergaarde Blijdorp heeft zijn tijdelijke financieel directeur definitief binnenboord gehouden. Toine Linders wordt per maandag 1 juni officieel benoemd tot chief financial officer (CFO) van de Rotterdamse dierentuin.

Linders begon eind november 2024 als financieel directeur ad interim. "Sindsdien is duidelijke vooruitgang geboekt in het versterken van de financiële organisatie", meldt Blijdorp in een verklaring. "Ook is er ingezet op het versterken van de samenwerking met belangrijke externe partners, waarmee een stevig fundament is gelegd voor de verdere ontwikkeling van de organisatie."

Linders wordt beloond met een vaste functie binnen het management. Met de benoeming zet Blijdorp de stap naar een tweekoppige directie. Linders vormt daarin een duo met algemeen directrice Belinde Bakker, die sinds februari dit jaar aan het roer staat.

Derde kwartaal
De keuze voor een vaste CFO volgt op eerdere plannen van de dierentuin om de financiële leiding structureel in te vullen. Linders zou oorspronkelijk tot in het derde kwartaal van 2026 aanblijven als interimmer, waarna een definitieve opvolger gezocht zou worden. Dat blijkt nu niet nodig.

Financieel verkeert Blijdorp al langere tijd in zwaar weer. In 2024 werd een verlies van ruim 5,4 miljoen euro geleden. De kasstroom is negatief en reserves zijn aangesproken om gaten te dichten. Tegelijk dalen de bezoekersaantallen al jaren op rij. De situatie werd zo nijpend dat de gemeente Rotterdam eind vorig jaar moest ingrijpen met een voorschot van 4,6 miljoen euro, om acute liquiditeitsproblemen te voorkomen.

Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be