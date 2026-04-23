Diergaarde Blijdorp - Rotterdam Zoo

Tijdelijk directielid blijft plakken bij noodlijdend Blijdorp: interim-directeur krijgt vaste baan

Diergaarde Blijdorp heeft zijn tijdelijke financieel directeur definitief binnenboord gehouden. Toine Linders wordt per maandag 1 juni officieel benoemd tot chief financial officer (CFO) van de Rotterdamse dierentuin.

Linders begon eind november 2024 als financieel directeur ad interim. "Sindsdien is duidelijke vooruitgang geboekt in het versterken van de financiële organisatie", meldt Blijdorp in een verklaring. "Ook is er ingezet op het versterken van de samenwerking met belangrijke externe partners, waarmee een stevig fundament is gelegd voor de verdere ontwikkeling van de organisatie."

Linders wordt beloond met een vaste functie binnen het management. Met de benoeming zet Blijdorp de stap naar een tweekoppige directie. Linders vormt daarin een duo met algemeen directrice Belinde Bakker, die sinds februari dit jaar aan het roer staat.



Derde kwartaal

De keuze voor een vaste CFO volgt op eerdere plannen van de dierentuin om de financiële leiding structureel in te vullen. Linders zou oorspronkelijk tot in het derde kwartaal van 2026 aanblijven als interimmer, waarna een definitieve opvolger gezocht zou worden. Dat blijkt nu niet nodig.



Financieel verkeert Blijdorp al langere tijd in zwaar weer. In 2024 werd een verlies van ruim 5,4 miljoen euro geleden. De kasstroom is negatief en reserves zijn aangesproken om gaten te dichten. Tegelijk dalen de bezoekersaantallen al jaren op rij. De situatie werd zo nijpend dat de gemeente Rotterdam eind vorig jaar moest ingrijpen met een voorschot van 4,6 miljoen euro, om acute liquiditeitsproblemen te voorkomen.