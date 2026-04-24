Walibi Holland

Donderslag bij heldere hemel: waarom stopt Walibi plots met Bright Nights?

FOTO'S Het besluit van Walibi Holland om per direct te stoppen met winterevenement Bright Nights kwam voor vrijwel iedereen als een verrassing. Niet alleen pretparkfans stonden donderdagochtend met hun oren te klapperen: ook medewerkers en acteurs wisten van niets. Alleen leden van het management van het attractiepark waren vooraf geïnformeerd.

Het wijst erop dat de knoop pas zeer recent is doorgehakt. Tijdens de laatste editie, in december 2025 en januari 2026, leek er nog geen vuiltje aan de lucht. Sterker nog: er werd eind vorig jaar nog een promotievideo opgenomen voor de komende winter, gericht op de kerstvakantie van 2026 en 2027. Die beelden zullen nooit gebruikt worden.

Ook de verkoop van abonnementen onderstreept hoe laat de beslissing is genomen. De afgelopen maanden werden die nog actief aangeprezen met toegang tot de volgende Bright Nights-editie als belangrijk verkoopargument. Inmiddels krijgen abonnementhouders als compensatie twee gratis entreetickets om iemand mee te nemen in het zomerseizoen.



Postcode Loterij

Zelfs externe partijen waren niet op de hoogte. Deze week valt bij deelnemers van de Nationale Postcode Loterij een Voordeelgids op de mat, met daarin een kortingsactie voor de Bright Nights: 45 procent korting tijdens de kerstvakantie van 2026-2027. Wie de bijbehorende actiepagina bezoekt, krijgt nu te zien dat de voucher niet meer geldig is vanwege het schrappen van het evenement.











De grote vraag blijft waarom Walibi juist nu de stekker uit de winteropening trekt. De bezoekerscijfers en financiële resultaten van de afgelopen editie waren intern immers al maanden bekend. In een officiële verklaring wordt alleen gesproken over een "periodieke evaluatie", zonder concrete aanleiding. In hoeverre eigenaar Compagnie des Alpes betrokken was bij de keuze, is niet duidelijk.



Jubileum

Opvallend is ook dat Walibi niet heeft gekozen voor een aangekondigd afscheid. De vijfde editie - een jubileum - was al gepresenteerd en had eventueel kunnen dienen als slotstuk: een laatste winteropenstelling, om nieuwsgierigen op de been te brengen die het initiatief een laatste keer wilden beleven. Die optie is kennelijk bewust terzijde geschoven.



Lange tijd leek Walibi juist de andere kant op te bewegen. Het vuurwerk verdween uit de zomerprogrammering en ook ander extra entertainment in juli en augustus werd geschrapt. In plaats daarvan kreeg de winterperiode extra aandacht, met een vuurwerkshow én andere jaarlijkse vernieuwingen tijdens. Dat het park zich nu toch weer volledig op het zomerseizoen gaat richten, doet de wenkbrauwen fronsen en roept bij pretparkfans vragen op over de langetermijnvisie.







Struikelblok

De Bright Nights werden door bezoekers goed gewaardeerd, maar waren financieel geen doorslaand succes. Een belangrijk struikelblok: het attractieaanbod. Walibi staat bekend om achtbanen, maar die zijn bij lage temperaturen vaak niet inzetbaar. De afgelopen winters bleek meermaals hoe kwetsbaar dat model is, met grote delen van het attractieaanbod die stilvielen door vorst of sneeuw.



Daarmee bleef er weinig over. Walibi beschikt nauwelijks over overdekte attracties, waardoor bezoekers bij tegenvallende weersomstandigheden vooral aangewezen waren op entertainment, zoals lichtshows en straatacts. Dat bleek onvoldoende basis voor een volwaardige, succesvolle winteropening.



Proef

Intern werden de Bright Nights aanvankelijk opgezet als een proef van drie jaar. Daarna zou worden gekeken of voortzetting rendabel was. Dat het evenement uiteindelijk vier jaar doorging, gaf veel betrokkenen het idee dat het concept was geslaagd. Juist daarom komt het abrupte einde hard aan.



Voor de organisatie zelf heeft het besluit ook praktische gevolgen. Zonder winteropening wordt de onderhoudsplanning een stuk eenvoudiger. De afgelopen jaren moest de technische dienst het onderhoud in korte periodes proppen, tussen de winteropenstellingen door. Nu heeft Walibi de hele winter weer vrij spel voor onderhoud.











































